Ha lasciato Coverciano | Futuro alla Juve (e in Nazionale) in bilico

Niente Turchia-Italia per il centrocampista. Ha lasciato il ritiro di Coverciano per tornare nel suo club di appartenenza

Non disputerà Turchia-Italia, quella che di fatto sarà un’amichevole tra le due sconfitte nelle semifinali degli spareggi per Qatar 2022. L’azzurro non ci sarà martedì a Konya, ha già lasciato il ritiro.

Stiamo parlando di Marco Verratti. Vista l’indisponibilità per il match di martedì prossimo, il centrocampista azzurro ha lasciato Coverciano per far ritorno in Francia, al Paris Saint-Germain.

Al termine dell’allenamento odierno, filtra da casa Italia, verranno dati ulteriori aggiornamenti sulla lista dei calciatori che resteranno in gruppo in vista della sfida con la Turchia. Vediamo se sarà del gruppo Leonardo Bonucci, il quale intanto ha pubblicato un post su Instagram – dopo quello di Mancini – provando a scuotere un po’ l’ambiente, certamente ancora a pezzi per via della mancata qualificazione al Mondiale. “Le due emozioni sono ai vertici opposti – ha esordito su Instagram il centrale bianconero – La grande euforia e gioia di quest’estate si contrappongono in maniera netta alla delusione e all’amarezza di questa esclusione, acuita ancora di più dal non aver potuto aiutare i miei compagni per quei 90’.Ora è il momento di guardare avanti, quest’estate ci siamo presi i meriti e gli elogi per aver fatto qualcosa di unico, oggi dobbiamo assumerci le responsabilità di non aver guadagnato il passaggio per demeriti nostri, più che per meriti di altri. È tempo di analisi, concrete e approfondite, per ripartire, per dare all’Italia e agli italiani quello che meritano. Lo abbiamo già fatto. E la salita è già iniziata, per Me, per Noi. Ci sarà da faticare per tornare in vetta, ma abbiamo già dimostrato di saperci arrivare. Il futuro è adesso!”.

Bonucci in bilico sia alla Juve che in Nazionale

Bonucci conclude con la parola futuro, un futuro – il suo – che può avere poche certezze tra Juve e, appunto, Nazionale. I bianconeri sono decisi a fare uno-due acquisti in difesa, ridimensionando il peso del 34enne all’interno della rosa. L’addio è comunque difficile, se non altro perché il suo contratto scade a giugno 2024. Per quanto riguarda la Nazionale, tutto dipenderà dal nome del Ct. Se sarà ancora Mancini, allora Bonucci continuerà probabilmente a far parte del gruppo azzurro, in caso contrario non si può escludere che l’Italia ripartirà anche senza di lui.