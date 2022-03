Mancini rompe il silenzio, l’annuncio sui social

Il Ct Roberto Mancini prende la parola dopo la sconfitta dell’altra sera con la Macedonia del Nord, dichiarazioni a mezzo social sul futuro

La delusione è stata fortissima per tutti, e forse per lui più di chiunque altro. Il Ct della Nazionale Roberto Mancini ha incassato il duro colpo dell’eliminazione degli azzurri dai Mondiali, una caduta inattesa dopo il trionfo a Euro 2020 in estate.

Si parla inevitabilmente anche del suo futuro alla guida degli azzurri. Sul suo profilo Instagram, poco fa, ha rilasciato un post in cui spiega: “Prendiamoci del tempo per riflettere e capire con lucidità. L’unica mossa azzeccata ora è rialzare la testa e lavorare per il futuro“. Nessuna decisione definitiva dunque per il momento, il CT rifletterà sulla scelta da prendere, anche attraverso il dialogo con il presidente della Federazione Gravina. L’impressione è che servirà qualche giorno almeno per saperne di più. Intanto Gravina ha preso contatti con Cannavaro, come raccontato da Calciomercato.it.