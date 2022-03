CM.IT | Dimissioni Mancini e sostituti, ecco cosa filtra da Coverciano

Sono ore decisive per il futuro della Nazionale italiana: attesa la decisione del ct Roberto Mancini. Le ultimissime

Sono giorni di attesa in casa azzurra per la decisione di Roberto Mancini dopo il fallimento Mondiale. Rompendo il silenzio social, oggi il ct ha annunciato: “Prendiamoci del tempo per riflettere e capire con lucidità. L’unica mossa azzeccata ora è rialzare la testa e lavorare per il futuro”.

Il tecnico campione d’Europa continua a prendere tempo e probabilmente una decisione definitiva non è stata ancora presa. Mancini, però, ha cambiato posizione: nello spogliatoio a Palermo aveva fatto capire che se ne sarebbe andato, mentre nelle ultime ore sta tenendo tutti sulle spine e non c’è assolutamente più la certezza che voglia lasciare. Si parla ovviamente anche di soldi visto che c’è un contratto in essere fino al 2026 e probabilmente ci sarà una transizione rispetto al contratto in essere. In Federazione si riflette infatti che i prossimi impegni che contano sono lontani, ovvero le prossime qualificazioni europee.

Panchina Italia, le ultime tra Mancini e possibili sostituti

Gravina, in ogni caso, deve guardarsi intorno. Come anticipato da Calciomercato.it, il nome in pole position è quello di Fabio Cannavaro: sono arrivati spifferi di contatti già avvenuti e di una disponibilità totale da parte del capitano campione del mondo 2006. Il legame con la maglia azzurra dell’Italia ed anche con gli ambienti federali è fortissimo e, affiancato da Lippi, l’ex difensore resta la pista più calda in caso di addio di Mancini. Le alternative sono rappresentate da Claudio Ranieri e da altri due grandi ex azzurri come Pirlo e Gattuso. Il sogno Ancelotti invece, nel pieno della stagione con il Real Madrid, è ad oggi destinato a rimanere tale.