A zero o quasi il vice Vlahovic: nuovo affare Juve a Madrid

La Juventus vuole comprare un’altra prima punta in grado di far rifiatare ogni tanto Dusan Vlahovic. Occasione importante in quel di Madrid

Uno degli obiettivi della Juventus in vista della prossima stagione è senz’altro il vice Vlahovic. I bianconeri hanno intenzione di acquistare sul calciomercato un’altra prima punta, in modo da poter dare al serbo la possibilità di rifiatare ogni tanto. A tal proposito occhio all’occasione che offre una big del calcio europeo, per la precisione il Real Madrid.

La rosa di Carlo Ancelotti vanta diversi esuberi. Il più illustre è sicuramente Eden Hazard, ma non dimentichiamo Isco – in scadenza a giugno – e un certo Mariano Diaz. Il bomber dominicano, con passaporto spagnolo, è tornato alle ‘Merengues’ nel 2018 per oltre 20 milioni di euro e dopo un’annata importante al Lione. Il suo secondo matrimonio con la ‘Casa Blanca’ è stata però un vero e proprio fallimento. Appena 5 i gol realizzati in tre stagioni, nessuno in quella ancora in corso. E’ pure vero che ha giocato davvero pochissimo: 55 presenze in tutto il triennio. Mariano Diaz è così in cerca di rilancio, ovviamente altrove, il Real di un acquirente del suo cartellino.

Calciomercato Juventus, Mariano Diaz un’occasione (quasi) a zero

Ventinove anni il prossimo 1° agosto, Mariano Diaz ha un contratto da circa 4 milioni netti in scadenza nel 2023. Un solo anno, quindi, e poi l’accordo finirà, ecco perché la Juve potrebbe tentare di prenderlo a zero o quasi. Al massimo dietro il pagamento di un piccolo indennizzo, facendo leva sulla volontà del calciatore di restare comunque a livelli altissimi e sul fatto che difficilmente altre società offriranno cifre sostanziose.