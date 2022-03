Rinnovo a sorpresa, la Juventus ‘ridimensiona’ il big

La Juventus potrebbe rinnovare il contratto ad un big con un ridimensionamento nell’ingaggio. Tutti i dettagli

Dopo la fine della lunghissima telenovela Dybala, la dirigenza della Juventus può concentrarsi sugli altri rinnovi ancora in bilico.

Sono quattro i giocatori bianconeri ancora in scadenza nel prossimo giugno: Perin, De Sciglio, Cuadrado e Bernardeschi. Filtra ottimismo soprattutto per il terzino ex Milan e il laterale colombiano, mentre è ancora lontano il prolungamento di Bernardeschi. Come raccontato da Calciomercato.it, la sua priorità rimane la Juventus. Tuttavia, la partita è ancora aperta: ci sono contatti in corso, ma senza un’agenda precisa e senza offerte o cifre ufficiali sul tavolo, almeno per il momento. Nel frattempo, il giocatore viene monitorato in Serie A e non solo. Nei prossimi mesi potrebbe inoltre arrivare un rinnovo a sorpresa per un big.

Calciomercato Juventus, il possibile rinnovo di Bonucci

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, la Juventus ha avviato i contatti con il l’agente di Leonardo Bonucci per rimodulare l’ingaggio da quasi 7 milioni di euro netti a stagione più bonus. Non si esclude un possibile prolungamento per spalmare l’attuale stipendio del big bianconero. Nei prossimi mesi potrebbe così arrivare anche il rinnovo di Bonucci.