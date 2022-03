Panchina a sorpresa per l’Italia, l’erede di Mancini è il suo grande ‘rivale’

Dopo la delusione nei playoff mondiali, attesa per il destino del Ct della Nazionale Mancini: e spunta la pista inattesa per il sostituto

Una botta durissima e davvero difficile da metabolizzare, quella della nuova eliminazione dai playoff mondiali per l’Italia. Che la strada, dovendo passare dagli spareggi, si fosse fatta in salita, si sapeva, ma nessuno immaginava di uscire per mano della Macedonia del Nord.

Il gol di Trajkovski è forse la pagina più nera della storia della Nazionale, che solo alcuni mesi fa si laureava campione d’Europa. Ma nelle ultime gare, degli eroi di Wembley si era visto davvero poco. E adesso, il futuro appare nebuloso e incerto. Con una gara, quella con la Turchia di martedì, che probabilmente nessuno vorrebbe giocare e che diventa surreale oltre ogni misura. Ma che, calendario alla mano, è un impegno che va onorato. E oltre il quale si cercherà di andare e capire quali saranno le prospettive a breve e lungo termine del clan azzurro. Prime fra tutte, quelle del Ct Roberto Mancini, rimasto spiazzato a sua volta dalle modalità dell’eliminazione, che ci costa la seconda assenza consecutiva dalla fase finale di un Mondiale.

Italia, attesa per Mancini: e sullo sfondo appare Sarri

A caldo, ha annunciato di dover riflettere, e diversamente avrebbe potuto dire altro. Sono ore importanti per iniziare a fare chiarezza, tuttavia, su una sua possibile permanenza o sul suo addio. La situazione è nota: contrattualmente, è legato fino al 2026 alla panchina azzurra. La ‘Gazzetta dello Sport’ scrive di un primo colloquio in programma oggi con il numero uno della FIGC, Gabriele Gravina. Lo stesso Gravina, come raccontato da Calciomercato.it, ha già sondato la disponibilità di Fabio Cannavaro come alternativa. La sensazione è che una decisione definitiva verrà presa dopo la gara con la Turchia, ma sullo sfondo ci sono anche altre ipotesi. Una delle più suggestive, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, è quella che porterebbe a Maurizio Sarri. Rivale di Mancini ai tempi in cui erano sulle panchine rispettivamente di Napoli e Inter, potrebbe essere il tecnico giusto per continuare il lavoro iniziato dall’attuale Ct in termini di lavoro sul campo e modello di gioco. Situazione naturalmente con tante incognite: Sarri è sotto contratto con la Lazio, il che rende una eventuale trattativa difficile, ma il rinnovo ancora in bilico tra l’allenatore toscano e Lotito potrebbe aprire uno spiraglio.