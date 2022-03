Post Mancini, scelta fatta: “Ci vuole uno come lui”

Si ragiona sul futuro di Mancini, in caso di addio del Ct ecco il nome su cui intenderebbe puntare un ex campione del mondo

Il calcio italiano si lecca le ferite, dopo la clamorosa eliminazione dai Mondiali. Il gol di Trajkovski estromette la Nazionale dalla fase finale in Qatar, un verdetto dolorosissimo e inatteso, che ci lascia fuori dalla rassegna iridata per la seconda volta di fila.

Dopo la disfatta dell’altra sera a Palermo contro la Macedonia del Nord, inevitabile aprire serie riflessioni sul futuro del ciclo azzurro. E il primo ad essere in discussione è il Ct Roberto Mancini, sul quale nessuna decisione è stata presa. Sono giorni delicati, che ballano sulle possibili dimissioni dell’allenatore campione d’Europa in carica. Il numero uno della FIGC Gravina, come raccontato da Calciomercato.it, ha già preso contatti con Cannavaro per l’eventuale sostituzione. La svolta, se ci sarà, è attesa dopo la gara con la Turchia di martedì sera. Ma ci sono anche altri nomi potenzialmente in ballo. Da un ex campione del mondo con la Nazionale, da questo punto di vista, arriva un endorsement piuttosto preciso.

Italia, l’idea di Bergomi per il dopo Mancini: “Punterei su Gattuso”

Beppe Bergomi, commentatore di ‘Sky Sport’, intervistato dal ‘Corriere dello Sport’, sceglierebbe Gennaro Gattuso per ripartire. “Sento e leggo nomi su nomi da giovedì sera, come Cannavaro, Gattuso, Pirlo, Ranieri, De Zerbi. I tre ex campioni del mondo sanno come si vince in azzurro, Ranieri sarebbe un selezionatore di grande esperienza, la filosofia calcistica di De Zerbi è simile a quella di Mancini. Se dovessi dire un nome punterei su Gattuso. Ci vuole uno col suo carisma, la sua carica e la sua esperienza per ripartire dopo un momento simile”. Su quella che sarà la scelta di Mancini: “E’ difficile dirlo, bisognerebbe essere nella sua testa. Può rimanere se ha voglia di rivalsa e se ha una visione come quella del 2018, viceversa se ha voglia di allenare un club…Ma la risposta può darla solo lui”.