CM.IT – Riecco Gattuso: c’è un’ipotesi clamorosa

Il futuro del tecnico calabrese resta incerto. Tre le possibili soluzioni in Italia, ma attenzione alla pista turca

Il calcio italiano è alle prese con il suo momento più difficile di sempre, dopo l’eliminazione dai playoff mondiali. La Nazionale a novembre non sarà in Qatar, l’assenza per la seconda volta di fila dalla rassegna iridata pesa come un macigno su tutto il movimento. Ma sullo sfondo, c’è un campionato di Serie A ancora da concludere. E che non ha ancora finito di regalare sorprese.

Dal prossimo weekend si riparte, per la volata finale rappresentata dalle ultime otto giornate in calendario. Un rush alla cui conclusione potrebbero saltare diverse panchine di Serie A. In una di queste, occhio soprattutto al Bologna, può accomodarsi Gennaro Gattuso, a spasso fin dall’estate scorsa, ovvero dalla fine del brevissimo matrimonio con la Fiorentina che era sua volta seguito al divorzio – giusto un po’ meno burrascoso – col Napoli di Aurelio De Laurentiis. Per ‘Ringhio’ da non tralasciare poi l’ipotesi estero, tra Premier e Turchia dove si registra l’interesse del Galatasaray.

Serie A, Turchia e non solo: ipotesi Nazionale per Gattuso. Può essere lui il successore di Mancini

Attenzione, però, Gattuso potrebbe anche non attendere la fine della stagione per tornare su una panchina. Già perché il nome dell’ex Milan ha iniziato a circolare per l’eventuale post Mancini, ovvero per la Nazionale italiana qualora lo jesino optasse per l’addio, nella fattispecie per le dimissioni in conseguenza della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar. Gattuso, Campione del Mondo nel 2006 con Lippi Ct (papabile nuovo Dt dell’Italia, con Cannavaro selezionatore) sembra aver più di uno ‘sponsor’ in Federcalcio e non solo…