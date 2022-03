Bologna, Mihajlovic annuncia: “Devo fermarmi per la malattia, ma tornerò presto”

Occhi puntati su Bologna dove c’è la conferenza stampa a sorpresa annunciata stamattina con protagonista Sinisa Mihajlovic

C’è apprensione a Bologna per la conferenza stampa indetta a sorpresa questa mattina e che vedrà al microfono Sinisa Mihajlovic. L’allenatore serbo ha parlato oggi dal centro tecnico rossoblù a Casteldebole.

MALATTIA – “Come sapete svolgo ciclicamente delle analisi molto approfondite dopo che due anni e mezzo fa sono stato colpito da leucemia mieloide ad alto rischio. Sapete tutti qual è stato il percorso che mi ha portato ad un trapianto di midollo. In questi anni la mia ripresa è stata ottima, ma queste malattie sono subdole e bastarde. Dalle ultime analisi sono emersi dei campanelli di allarme e potrebbe presentarsi il rischio di una ricomparsa della malattia. Per evitare che questo possa accadere mi è stato consigliato di intraprendere un percorso terapeutico che possa eliminare sul nascere questa ipotesi negativa”.

CURE – “Devo dire che questa malattia è molto coraggiosa se vuole di nuovo affrontare uno come me. Si deve sempre trovare la forza per rialzarsi e intraprendere il cammino, quindi all’inizio della prossima settima sarò di nuovo ricoverato al Sant’Orsola. Spero che i tempi siano brevi, ma dovrò saltare alcune partite e ho già fatto allestire in reparto tutto quello che mi servirà per seguire la squadra”.

MESSAGGIO – “Il 2022 non è stato fino a qui fortunato, ma sono queste situazioni che ci spronano a reagire. Lotterò sempre assieme ai giocatori e so che loro lotteranno per me. Sono tutti bravi ragazzi e bravi giocatori. Chiedo ai tifosi di sostenerli e aiutarli, sono certo che avverrà sia in allenamento, sia in partita. Nessuno di noi mollerà un centimetro, risaliremo in classifica e io tornerò con la squadra. Ringrazio i dirigenti e la società per la vicinanza. Ho solo una richiesta. Rispettare il diritto alla privacy nel tempo necessario per sconfiggere la malattia. Lasciate l’uomo Sinisa alle sue esigenze. Sempre forza Bologna”.