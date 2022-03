Mancini trova subito squadra dopo il flop Mondiale: la prossima destinazione

Il presidente della FIGC Gravina ha riconfermato Mancini dopo l’esclusione dal prossimo Mondiale: il futuro del Ct azzurro resta però in bilico

L’Italia è ancora fuori dal Mondiale dopo la ‘tragedia’ sportiva del 2017 e il mancato approdo a Russia 2018.

Gli Azzurri falliscono anche la qualificazione a Qatar 2022 in seguito al clamoroso ko a Palermo contro la Macedonia nella semifinale del barrage verso la prossima Coppa del Mondo. Nell’occhio del ciclone c’è soprattutto Roberto Mancini, soltanto otto mesi fa artefice del trionfo della nostra Nazionale agli Europei nella finale di Wembley con l’Inghilterra.

Il presidente Gravina ha riconfermato ieri nel post-partita il Ct che a sua volta si è preso però qualche giorno per decidere quale sarà il futuro: se continuare nel percorso con l’Italia o rassegnare le dimissioni. In caso di ribaltone il nome più gettonato al momento porta a Fabio Cannavaro, con il quale la Federazione ha già avuto dei contatti.

Italia, ipotesi PSG se Mancini lascia la Nazionale

Ma da dove potrebbe ripartire in questo scenario Mancini? Come riporta ‘Tuttosport’, il tecnico di Jesi piace a diverse big in Europa che già in passato hanno valutato la sua candidatura, specialmente dopo l’exploit ad Euro 2020 alla guida dell’Italia. Tra le società estere di primissimo livello figura tra le altre pure il Paris Saint-Germain: anche i parigini avrebbero infatti sondato la disponibilità del ‘Mancio’.

Il PSG è chiamato all’ennesima rifondazione dopo l’ultimo flop in Champions League, con Mancini che figurerebbe nell’elenco dello sceicco Al-Khelaifi per la successione di Pochettino, visto che il destino dell’ex Tottenham sembra ormai segnato sotto la Tour Eiffel. Nei prossimi giorni l’attuale selezionatore della Nazionale farà chiarezza sul suo futuro in panchina.