Addio improvviso per tornare in Italia: scelto il successore di Mancini

Sono ore di profonde riflessioni per il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini

Con la sconfitta di ieri sera, arrivata al termine di una partita che la Nazionale Italiana aveva ampiamente dominato contro un’attentissima Macedonia del Nord, Roberto Mancini potrebbe rivedere i suoi piani alla guida della panchina azzurra.

Il contratto dell’attuale commissario tecnico, assoluto protagonista nel successo dell’Europeo della scorsa estate, dieci mesi era stato rinnovato dalla Federcalcio Italiana fino al 2026. Nei piani della Federazione, infatti, Mancini avrebbe dovuto guidare la selezione – non solo ai Mondiali in Qatar in caso di qualificazione – ma anche agli Europei di Germania 2024 e il successivo Mondiale del 2026 in USA, Canada e Messico.

Ovviamente, la deludente sconfitta del Renzo Barbera che ha decretato la mancata qualificazione ad una coppa del mondo per la seconda edizione di fila, potrebbe aver cambiato le carte in tavola. In queste ore lo stesso ct azzurro starebbe riflettendo sulla possibilità di dimettersi o meno, per dare eventualmente l’opportunità al gruppo di trovare nuove motivazioni con un’altra guida.

Italia, via Mancini: i tifosi rivogliono Conte in panchina

Il giorno dopo la disfatta, abbiamo chiesto agli utenti di Calciomercato.it sul nostro canale Telegram di individuare il miglior profilo da cui ripartire nel caso in cui Roberto Mancini dovesse realmente rassegnare le dimissioni nelle prossime ore. A vincere, seppure con un breve distacco su Carlo Ancelotti (27%), è stato Antonio Conte con il 31% delle preferenze.

Il tecnico del Tottenham ha vissuto un’esperienza molto felice sulla panchina azzurra, culminata in un percorso quasi eroico agli Europei del 2016 alla guida di una Nazionale che non brillava certo per il talento dei propri calciatori. Inaspettatamente al terzo posto è stato invece scelto Gattuso con il 15%. Non piacciono invece i nomi di Cannavaro e Allegri, entrambi all’ultimo posto con il 13%.