Flop Italia, ecco da dove ripartire: “È il migliore per distacco”

L’Italia non parteciperà ai prossimi Mondiali in Qatar. Un fallimento totale, ma c’è già chi indica da ripartire

L’Italia non ce l’ha fatta, l’Italia non sarà ai prossimi Mondiali. E l’eliminazione fa malissimo, perché arriva contro la Macedonia del Nord e arriva dopo l’ultimo fallimento contro la Svezia.

Troppo dura come sentenza per essere accettata, troppo difficile trovare dei punti forti, dei cardini da dove ripartire. Eppure, sul web è arrivata una vera e propria ondata di messaggi e tutti in un’unica linea, dall’Italia e dall’estero. Ci riferiamo a Marco Verratti. Neanche il centrocampista del PSG ha brillato ieri contro la Macedonia del Nord, sia chiaro, ma a sprazzi ha dato prova delle sue qualità. L’ultimo a mollare, e non era scontato visto il fallimento totale a cui gli azzurri sono andati incontro.

Italia fuori dai Mondiali: Verratti unico a salvarsi

Sono tanti i post arrivati su Twitter nelle ultime ore e che indicano l’importanza che ha Verratti per quest’Italia, anche nel prossimo futuro. Non sappiamo se sarà Roberto Mancini, e attenzione anche alla pista che porta a Fabio Cannavaro, ancora sulla panchina della Nazionale, ma i tifosi sui social promuovono il centrocampista come punto essenziale da cui ripartire. Di seguito vi riportiamo diversi post su questa scia.

Si vedeva anche agli europei appena toglieva Chiesa e Verratti e la squadra scompariva. — Sergio Meazza (@meazza_sergio) March 25, 2022

L’unico giocatore indispensabile a questa nazionale oltre al centrocampo (Verratti Jorginho Barella sono tanta roba) è Chiesa (che essendo l’unico attaccante forte è doppiamente necessario). — Sergio Meazza (@meazza_sergio) March 25, 2022

Salverei dalle convocazioni solo Verratti e forse Berardi — Teo (@Teoden91) March 25, 2022

L’unico salvabile ieri è stato Verratti, considerando che il 99% della partita si è giocata dalla metà campo ns verso la loro…chi avevamo in attacco? Non ricordo… — Chiara (@chiaravt84) March 25, 2022

Assolutamente. Nessun giocatore italiano gioca nei principali top club europei, fatta eccezione per Verratti. Gli altri per ora sono tutti nella mediocrità di squadre italiane che, al massimo, lottano per fare la Champions — Simone Palmisciano (@simo_palmi) March 25, 2022