Italia, Mancini non lascia. Anzi, raddoppia

Il futuro di Roberto Mancini in dubbio dopo l’eliminazione dell’Italia: dall’incontro sembrano calare le possibilità delle dimissioni

Dopo la debacle di ieri sera a Palermo, che ha decretato l’eliminazione dell’Italia dai playoff validi per la qualificazione al Mondiale 2022, in casa Italia si parla delle possibili dimissioni di Roberto Mancini. Il ct, che solo pochi mesi fa aveva condotto gli azzurri sul trono d’Europa, è tra i principali imputati della più pesante sconfitta della storia del calcio italiano.

C’è attesa di capire quello che sarà il futuro del ct, che probabilmente potrebbe chiarirsi dopo la gara di martedì sera a Konya contro la Turchia, ma nel frattempo Mancini ha parlato oggi alla squadra in campo a Coverciano. Un discorso che è stato fatto prima dell’allenamento, come riportato da ‘Sky Sport’. Da quanto appreso, il tecnico non ha dato segnali di resa, è apparso molto sereno e ha quasi fatto capire a parole di avere intenzione di voler restare sulla panchina azzurra. Da capire se si sia trattato solo di una strategia per arrivare alla partita di martedì con maggiore serenità oppure no. Certamente la situazione resta da monitorare. Novità sostanziali, appunto, potrebbero emergere martedì dopo la gara di Konya o lunedì nel corso della conferenza stampa pre-gara.