Dimissioni Mancini dopo il fallimento Italia: “Ma non c’è un solo colpevole”

L’Italia fallisce per la seconda volta consecutiva l’accesso ai Mondiali. È il punto più basso della storia azzurri: la sentenza sulla gestione Gravina-Mancini

È il punto più basso della storia della Nazionale italiana. A pochi mesi dal trionfo ad Euro 2020, gli Azzurri sono di nuovo fuori dai Mondiali, per la seconda edizione consecutiva.

Non era mai successo nella storia dell’Italia e si attendono ora le conseguenze. Il giornalista Luigi Salomone, a Radio Radio, si è espresso così sulla situazione in casa azzurra: “Le cose che più danno fastidio sono le parole del presidente federale. Ricordo in passato Tavecchio e Abete dimettersi in 5 minuti perché giustamente i responsabili dell’azienda sono loro e ci hanno messo la faccia. Parlare dei club e della mancanza di collaborazione vuol dire spostare il problema. Siamo arrivati a perdere con la Macedonia del Nord: a suo tempo Ventura arrivò secondo nel girone con la Spagna e perdemmo lo spareggio con la Svezia che è altra cosa rispetto alla Macedonia. Io credo che Mancini si dimetterà: dalle sue parole e dal suo volto mi sembra evidente che lui voleva già dimettersi e lo hanno fatto aspettare per questo tentativo di Gravina di salvare la poltrona. Poi è evidente che non c’è mai un colpevole solo e ci siano troppi stranieri”.