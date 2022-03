CMIT TV | Angelovski: “L’Italia ci ha dato l’opportunità di vincere”

Alla CMIT TV ascoltiamo anche la campana macedone, con l’ex ct Igor Angelovski che ha parlato dell’impresa contro l’Italia

Dal dramma dell’Italia all’esaltazione della Macedonia del Nord che continua a coltivare il sogno Mondiale grazie alla vittoria di ieri sera contro la truppa di Mancini. Un successo importantissimo ed arrivato in coda ad una partita che ha portato solo amarezza e delusione per gli azzurri. Alla CMIT TV è intervenuto l’ex ct macedone Igor Angelovski che è partito dall’impresa dei suoi connazionali: “Non possiamo che essere felici ed orgogliosi della nostra Nazionale, ci hanno messo il cuore. Abbiamo vinto in Germania e ieri in Italia sul campo dei campione d’Europa. Lottano per tutta la Macedonia, fortunatamente l’Italia ci ha dato l’opportunità di vincere la partita”.

PORTOGALLO – “Conta come finisce la gara, non conta come giochi. Conterà solo il risultato finale e mi aspetto una partita simile a quella di Palermo. Anche il Portogallo è fortissimo, ma le finali si giocano per vincere”.

MACEDONIA SOTTOVALUTATA – “L’Italia non ha giocato bene e la Macedonia ha vinto all’italiana. Ho grande rispetto di Mancini, è un grandissimo allenatore, per me il suo grave errore è stato quello di togliere Berardi. Era l’uomo più pericoloso e ha creato sempre problemi sulla destra”.

PANDEV E ELMAS – “Pandev è la storia della Macedonia, il giocatore più importante e avrà sicuramente dato i suoi consigli. Anche Elmas conosce bene Insigne e tornerà col Portogallo. Hanno sfruttato i segreti di chi conosce benissimo l’Italia”.