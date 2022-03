La variabile Haaland fa impazzire la Juventus

A caccia di rinforzi in attacco sul calciomercato, la Juventus dovrà fare i conti anche con il destino di Haaland per chiudere il cerchio

La terza eliminazione consecutiva agli ottavi di finale di Champions League impone alla Juventus riflessioni importanti sulla costruzione della rosa per la prossima stagione. Lo scorso gennaio, la dirigenza bianconera si è portata avanti chiudendo gli acquisti di Vlahovic e Zakaria, ma per tornare realmente competitivi in campo internazionale c’è bisogno di almeno due colpi importanti in estate.

La separazione a costo zero da Paulo Dybala imporrà a Cherubini e al suo staff di rinforzare l’attacco con due nuove elementi. Uno che sia in grado di raccogliere l’eredità dell’argentino e uno che vesta i panni di vice Vlahovic. In entrambi i casi, le scelte della Juve potrebbero essere fortemente indirizzate dal futuro di Erling Braut Haaland. In odore di cessione la prossima estate, il bomber norvegese è un obiettivo sensibile di Barcellona, Manchester City, Psg e Real Madrid, ma non solo. Un eventuale mancato approdo dell’attaccante del Borussia Dortmund alla corte di Xavi avrebbe ripercussioni anche sul mercato bianconero.

Calciomercato Juventus, intreccio Haaland-Salah

Secondo ‘Mundo Deportivo’, infatti, l’allenatore blaugrana avrebbe individuato in Momo Salah l’alternativa principale ad Haaland. Non certo per questioni di ruolo, quanto piuttosto per l’importanza del nome e per la sua capacità di arrivare in doppia cifra pur non giocando da centravanti. Seguito e sondato anche dalla Juventus, l’attaccante egiziano non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Liverpool e, anche in virtù del contratto in scadenza a giugno 2023, è pronto a guardarsi attorno a fine stagione. La necessità di reperire un erede di Ousmane Dembele, pronto a lasciare il club a parametro zero, e i dubbi sul riscatto di Adama Traoré obbligano il Barça a cercare alternative importanti sulla fascia. L’ex Roma è finito così in cima alla lista della spesa, aggiungendosi a Riyad Mahrez del Manchester City e a Raphinha del Leeds.