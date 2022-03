Donnarumma crisi senza fine: così cambia il suo futuro

L’Italia va ko ed è fuori dai Mondiali: un altro fallimento, in pochi giorni, per Gianluigi Donnarumma

Un’altra notte da dimenticare per Gianluigi Donnarumma. Il portiere azzurro, protagonista assoluto agli ultimi Europei, non è riuscito ad intercettare il tiro di Trajkovski in pieno recupero.

L’estremo difensore del Psg è stato così costretto a raccogliere il pallone in fondo al sacco. Non si tratta chiaramente di un chiarissimo errore ma è evidente che da un portiere come Donnarumma ci si aspetti ben altro.

La prestazione del classe 1999 è dunque comunque da bocciare e non è la prima nell’ultimo periodo. Il ricordo chiaramente va all’eliminazione del suo Psg, arrivata per mano del Real Madrid. Una partita dominata dai francesi ma un errore grave dell’italiano – come ricorderete – ha dato via alla rimonta dei Blancos.

Donnarumma è così finito sotto processo in Francia e poi in Italia. Bocciato dalla critica e mandato in panchina nel match successivo contro il Bordeaux, dove – come i compagni, Mbappe a parte – ha raccolto i fischi dei suoi tifosi.

Nell’ultimo weekend, invece, è arrivato un’altra sconfitta del Psg, con Donnarumma tra i pali. Anche in questo caso la prestazione del giocatore azzurro non è stata per nulla esaltante. A Palermo, dunque, l’estremo difensore non è arrivato proprio nel massimo della forma e il risultato alla fine si è visto.

Donnarumma, crisi e futuro in discussione

E’ evidente che da domani Donnarumma si interrogherà sugli ultimi errori, che hanno contribuito a delle eliminazioni pesanti delle sue squadre. Si domanderà anche se la scelta di lasciare l’Italia e la squadra per cui diceva di fare il tifo, che oggi è in testa alla classifica, sia stata la scelta giusta.

E’ sotto agli occhi di tutti che da quando è volato in Francia, Donnarumma non è certo cresciuto. Ecco perché un ritorno in Italia potrebbe davvero avere un senso. Oggi, però, non sembra esserci spazio per lui e per le sue richieste: la Juventus ha ancora sotto contratto Szczęsny, che dopo un inizio difficile si è rialzato alla grande, e l’Inter ha da poco tesserato Onana. Impossibile che possano pensarci le altre squadre

Guardando i risultati personali la scelta di giocare sotto la Torre Eiffel non sembra davvero essere stata la migliore per Donnarumma.