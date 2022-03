Faccia a faccia con Allegri: il grande dubbio di Dybala dopo la rottura

Oggi il primo faccia a faccia tra Dybala e Allegri dopo la rottura con la Juventus: il grande dubbio dell’argentino per le restanti partite

La Juventus si riunisce oggi dopo i tre giorni di pausa concessi da Massimiliano Allegri per la sosta per le Nazionali. Inizia la preparazione verso il derby d’Italia con l’Inter.

Ci sarà anche il primo faccia a faccia tra Paulo Dybala e Massimiliano Allegri dopo l’incontro definitivo di lunedì che ha sancito la rottura tra le parti. Per il numero 10 bianconero saranno le ultime 9 partite con la maglia della Juventus, 8 di campionato più la semifinale di ritorno di Coppa Italia, che possono diventare 10 in caso di finale. C’è dunque attesa per il primo confronto col tecnico: come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, il grande dubbio di Dybala riguarda quanto giocherà in questi ultimi due mesi. Vista la situazione, l’argentino si aspetta che possa finire più spesso in panchina ed essere escluso da Allegri. In ogni caso, entrambe le parti vorranno chiudere al meglio la lunga avventura durata 7 anni per centrare insieme gli ultimi obiettivi. Dybala sa che non c’è tempo per la malinconia: bisogna reagire e ripartire, anche per convincere tutte le big alla finestra per la sua firma a parametro zero.