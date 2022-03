Problema nella rifinitura, l’Italia di Mancini perde un attaccante

Per l’Italia di Roberto Mancini un problema in vista della sfida di questa sera contro la Macedonia: problema muscolare per l’attaccante

Dentro o fuori. Per l’Italia non ci sarà appello: contro la Macedonia la squadra di Mancini dovrà fare il primo passo verso i Mondiali in Qatar, per poi completare il percorso nella finale di martedì contro Turchia o Portogallo.

Non sono ammessi più errori per la Nazionale campione d’Europa in carica anche se all’appuntamento con la sfida di Palermo arriva una formazione non priva di problemi.

L’ultimo si è aggiunto nell’allenamento di rifinitura e riguarda Gianluca Scamacca. L’attaccante del Sassuolo non rientra tra i convocati di Mancini a causa di un risentimento muscolare. E’ stato lo stesso commissario tecnico azzurro a spiegare a ‘Radio Rai’ il motivo dell’esclusione di Scamacca dai 23 che stasera entreranno in distinta: “E’ cresciuto molto e sta migliorando. Al termine della rifinitura ha accusato un leggero risentimento muscolare: le sue condizioni andranno valutate”.

Italia-Macedonia, Mancini spiega l’esclusione di Scamacca

C’è quindi un problema fisico alla base dell’esclusione di Scamacca dai convocati per Italia-Macedonia, gara in programma questa sera a Palermo. L’assenza dell’attaccante del Sassuolo aveva fatto molto discutere, così come quella di Zaniolo.

Queste le probabili formazioni di Italia-Macedonia

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. Allenatore: Mancini.

MACEDONIA DEL NORD (4-5-1): Dimitrievski; S. Ristovski, Velkowski, Musliu, Alioski; Churlinov, Da. Barunski, Ademi, Bardhi, Trajkovski; M. Ristovski. Allenatore: Milevski.