Italia-Macedonia del Nord, Mancini nella bufera: 3 mesi di tempo!

Dopo i primi 45′ di Italia-Macedonia del Nord, valevole per le semifinali dei playoff Mondiali, il risultato è di 0-0: critiche a Mancini

Non è stata una bella Italia quella che è scesa in campo al ‘Barbera’ nel primo tempo del match contro la Macedonia del Nord: gli ‘Azzurri’ hanno attaccato, ma senza mai impensierire troppo gli avversari.

C’era enorme attesa per la sfida di questa sera, così non sono mancate le critiche a Roberto Mancini. Sui social i tifosi della Nazionale, infatti, imputano al CT di non aver preparato la partita nel migliore dei modi dal punto di vista offensivo. Poche idee e facilmente leggibili dagli avversari. Nella ripresa gli ‘Azzurri’ devono proporre qualcosa di meglio per vincere il match. Ecco alcuni dei ‘tweet’ più significativi:

E comunque Mancini aveva tre mesi per preparare questa partita e invece nulla di nuovo.. stessi problemi di sempre. Non si segna. #ItaliaMacedoniadelNord — Cda (@cda70) March 24, 2022

Finire il primo tempo 0-0 contro questa squadra è veramente incredibile. Quando Mancini capirà che immobile è un altro giocatore in nazionale sarà troppo tardi #ItaliaMacedoniadelNord — Raffaele (@lelepi97) March 24, 2022

Fantastica sta cosa che non riusciamo a segnare, e Mancini ha lasciato tutti gli attaccanti in tribuna 😂#ItaliaMacedonia #italiamacedoniadelnord — Ivan R (@IvanRuggy) March 24, 2022

L’Italia di Mancini è mancina: attacca solo da sinistra.

Troppo prevedibile.#ItaliaMacedoniadelNord — Nino Carella (@ninocarella) March 24, 2022

Ma come si fa a lasciare Scamacca in tribuna,se non passiamo vatti a nascondere Mancini. #ItaliaMacedoniadelNord — L'interistaCatastrofista (@_J_Jack_) March 24, 2022