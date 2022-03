Italia-Macedonia del Nord, Milevski: “Vittoria all’italiana”

Dopo lo storico successo contro l’Italia, il CT della Macedonia del Nord Milevski ha parlato in conferenza stampa

Una serata storica per la Macedonia del Nord, che elimina l’Italia dalla corsa per qualificarsi ai Mondiali. I balcanici tengono duro fino alla fine e vengono premiati con un gran gol di Trajkovski. L’accoglienza in sala stampa per il mister Milevski è trionfale, applaudito dai giornalisti macedoni insieme al capitano Stefan Ristovski.

Un regalo di compleanno incredibile per il CT che domani 25 marzo compie 51 anni. “Con due tiri abbiamo fatto un gol, abbiamo vinto all’Italia contro gli italiani. Complimenti ai ragazzi per questa vittoria, sono contentissimo. Da domani tutte le energie saranno alla partita contro il Portogallo. Gli infortunati? Niente di serio per nessuno, ci saranno alla prossima. Anche Elmas, che ci darà una grande mano”. Partita preparata anche su Trajkovski ,che conosceva il Palermo ed è bravo nelle conclusioni? “Sono stato molto felice per il suo gol, la partita era preparata anche in questo modo, sapeva che l’Italia è una grandissima squadra e anche questo ha fatto in modo che potessimo giocare questa grande partita. Mi aspettavo questa qualificazione – continua Milevski – non siamo per caso nelle prime 20 nazioni europee. Avevo detto ai miei giocatori di divertirsi e si è visto che si sono divertiti”.

Insieme a lui il capitano Stefan Ristovski: “Sono ancora sotto shock, sono strafelice e al ritorno in Macedonia sicuramente mi aspetto una grande accoglienza. E sono sicuro che vinceremo anche contro il Portogallo. Abbiamo assolutamente ancora energie, faremo di tutto per vincere e ce la faremo”.