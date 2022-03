Addio Mancini dopo il disastro: ecco il nuovo tecnico dell’Italia

L’Italia potrebbe presto decidere di affidarsi ad un nuovo commissario tecnico: ecco chi è pronto a prendere il posto di Roberto Mancini

E’ un incubo la serata dell’Italia a Palermo. Gli azzurri sono stati eliminati dalla Macedonia del Nord e non prenderanno parte ai prossimi Mondiali.

Una disfatta clamorosa, per una nazionale, che non ha saputo voltare pagina dopo aver vinto gli Europei. Roberto Mancini si è affidato allo zoccolo duro, che in estate lo ha portato al trionfo e oggi nel baratro. Una scelta che dunque non ha pagato.

E’ inevitabile che il tecnico di Jesi sia ritenuto il responsabile principale di questo fallimento. E’ presto per pensare al futuro della panchina della Nazionale ma se dovessero davvero arrivare le dimissioni di Mancini (la posizione ufficiale al momento è quella di andare avanti), sarà un obbligo farlo.

Addio Mancini: il possibile nuovo Ct dell’Italia

Con l’addio dell’allenatore Campione d’Europa, entrerebbero in corsa per la panchina dell’Italia diversi profili, alcuni davvero esperti, altri più giovani.

Il primo nome che viene in mente è quello di Claudio Ranieri, che metterebbe la ciliegina sulla torta della sua carriera.

Attenzione, come detto, a profili giovani, che stanno venendo fuori in questi anni, e che sanno cosa significa vincere un Mondiale: ecco dunque che vanno presi in considerazione Fabio Cannavaro, da tempo in attesa dell’occasione giusta. Ma non possono essere tagliati fuori né Gennaro Gattuso, che ha già maturato un’esperienza importante, né Andrea Pirlo.

Sullo sfondo due profili che metterebbero sicuramente d’accordo tutti: Antonio Conte e Carlo Ancelotti. Entrambi sono sotto contratto, con Tottenham e Real Madrid ma non è da escludere che le cose al termine della stagione possano cambiare.