Disastro Italia, nervi tesi nel finale: Donnarumma protagonista

Ancora una dramma per la Nazionale. Partita tesa per l’Italia di Roberto Mancini che col passare dei minuti non è riuscita a sbloccare una sfida da dentro o fuori che non prevede appelli e che alla fine ha visto trionfare gli ospiti. Nervi tesi nel finale

Serata storta per l’Italia che non riesce a sbloccare la sfida decisiva contro la Macedonia del Nord, semifinale in gara secca dei Playoff utili ad approdare al prossimo Mondiale in Qatar. Si chiude qui l’avventura della compagine di Roberto Mancini, beffata in pieno recupero da un tiro dalla distanza che ha battuto anche Donnarumma.

Lo stesso portierone dell’Italia si è peraltro reso protagonista appena una manciata di minuti prima di un diverbio con Gianluca Mancini. Il centrale della Roma ha infatti spazzato un pallone in tribuna invece di gestirlo con calma all’indietro suscitando la rabbia del portiere del PSG. Segnali evidenti di una mancanza di serenità nel finale di una squadra che vede così sfumare il sogno Mondiale.