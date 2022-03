Italia-Macedonia del Nord: entra Donnarumma: la ‘doppia’ reazione del Barbera

Ci avviciniamo al calcio d’inizio di Italia-Macedonia del Nord, sfida da dentro o fuori per gli azzurri di Roberto Mancini. Le reazioni su Donnarumma

Ci siamo. Pochi minuti al fischio d’inizio di Italia-Macedonia del Nord, che deciderà la finalista dello spareggio per accedere il Mondiale. Renzo Barbera di Palermo praticamente sold out, circa 33mila cuori azzurri a spingere la Nazionale di Mancini. Già fuori dallo stadio, scatenati i tifosi che hanno accompagnato l’ingresso del pullman dell’Italia allo stadio. Ricordando e scandendo: ‘I campioni dell’Europa siamo noi’.

Entusiasmo che si respira anche all’interno del Barbera, in particolare all’ingresso in campo dei giocatori, a cominciare dai portieri, che vengono anche annunciati. Come accaduto anche altre volte, applausi ma anche qualche fischio – pur in grande minoranza – comunque udibile per Donnarumma. Pochi secondi dopo, però, per zittire questi fischi alcuni hanno fatto partire il coro per Gigio, quasi a sottolineare che no, stasera non c’è spazio per nient’altro che amore azzurro.