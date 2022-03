Bocciatura totale per l’Italia: invocato Balotelli

Si chiude il primo tempo di Italia-Macedonia del Nord con gli azzurri che solo dopo una lunga fase di studio hanno provato a rendersi pericolosi. Critiche sui social: invocato Balotelli

Primo tempo poco incisivo per l’Italia di Roberto Mancini che nella sfida decisiva da dentro o fuori con la Macedonia fatica a creare i giusti pericoli dalle parti del portiere avversario. Ci vuole infatti circa mezz’ora per raccogliere le prime chance degne di nota per gli azzurri che non riescono a trovare la via del gol con Berardi prima e Immobile poi.

In generale il piano partita degli ospiti è chiarissimo con una fase difensiva massiccia atta a resistere al possesso palla, spesso anche molto lungo, dell’Italia che però solo in poche circostanze ha provato a trovare il giusto pertugio.

Italia-Macedonia del Nord, gli azzurri faticano in attacco: “Sicuri non servisse Balotelli?”

Sui social i tifosi si sono inevitabilmente spazientiti nel corso del primo tempo, con particolare focus su un attacco poco incisivo in zona gol. Non mancano anche gli utenti che hanno invocato a gran nome il profilo di Mario Balotelli. Pioggia di messaggi su Twitter:

Balotelli l’avrebbe sfondata la porta…senza nulla a pretendere.#ItaliaMacedoniadelNord — Michele Tarricone (@MikyTarricone) March 24, 2022

#ItaliaMacedoniadelNord dopo mezz’ora di gioco inizio a rimpiangere la mancata convocazione di Balotelli 😱 — mono-juve (@monojuve) March 24, 2022

Immaginate un certo Balotelli al posto di Berardi. Altro che piattone a 3 all’ora #ItaliaMacedoniadelNord — bonobo_power (@b0nob0Power) March 24, 2022

Sicuri che Balotelli non serviva? #ItaliaMacedoniadelNord — tommy toti (@tommyxyza) March 24, 2022

Lo dico? Lo dico: preferivo Balotelli a Immobile, il secondo sapevamo come sarebbe stato, il primo magari era in serata e ne faceva due. #ItaliaMacedoniadelNord — Giacomo (@Who_Giacomo) March 24, 2022