Disastro Italia, Chiellini: “C’è grande delusione. Ecco cosa ci è mancato”

L’Italia non parteciperà nemmeno ai prossimi Mondiali, Chiellini amaro: “Sono comunque orgoglioso della squadra. Ultima partita? Non so”

Giorgio Chiellini ha commentato a caldo la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar dell’Italia, che ha visto i propri sogni infrangersi contro al destro di Trajkovski.

Ai microfoni di ‘Rai Sport’, il capitano della Nazionale ha dichiarato:”E’ difficile da spiegare, c’è grande delusione. Anche oggi abbiamo fatto una grande partita, ci è mancato segnare, non siamo stati presuntuosi. Sicuramente ci è mancato qualcosa. Abbiamo fatto degli errori da settembre fino ad oggi e li abbiamo pagati. Sono orgoglioso di questa squadra, è ovvio che siamo delusi e distrutti. Ora dobbiamo ripartire, ma è difficile da commentare a caldo. Resterà un grande vuoto e spero che questo vuoto possa dare quell’energia per ripartire. Dobbiamo ripartire per tornare a vincere e tornare in vetta agli Europei e fra quattro anni andare al Mondiale e spero che possa esserci Mancini”.

Riguardo alla possibilità che questa sia stata l’ultima partita in maglia azzurra, Chiellini ha annunciato: “Penso che si debba giocare anche la prossima. Non è il momento”.