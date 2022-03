Tradimento clamoroso, Pjanic ai rivali di sempre

Miralem Pjanic potrebbe cambiare maglia dopo l’esperienza in prestito al Besiktas

Scaricato dal Barcellona a causa del rapporto burrascoso con Ronaldo Koeman, la scorsa estate Miralem Pjanic ha dovuto cambiare aria per trovare altrove continuità. Il centrocampista bosniaco sul gong del mercato è finito in prestito al Besiktas, dopo aver addirittura sfiorato il ritorno alla Juventus.

La stagione in Catalogna ha sicuramente ridimensionato un giocatore che negli anni trascorsi a Torino si era invece imposto come uno dei migliori del suo ruolo nel nostro campionato. Come ammesso dallo stesso Pjanic, però, il suo scarso minutaggio è stato condizionato dal rapporto poco chiaro che aveva instaurato con l’ex allenatore Koeman.

L’annata in Turchia gli sta sicuramente restituendo quella centralità che un centrocampista della sua qualità merita, ma sul suo futuro rimane un grosso punto interrogativo. A fine stagione il prestito al Besiktas si chiuderà e al Barcellona difficilmente vi sarà Xavi ad attenderlo a braccia aperte, visto che il nuovo corso è già partito con altri interpreti.

Pjanic saluta il Besiktas, spunta l’idea Galatasaray

Una delle ultime indiscrezioni circolate sul futuro di Pjanic, lo vedrebbe ancora in Turchia ma con una maglia decisamente diversa rispetto a quella del Besiktas. Come riportato su Twitter da ‘Som I Serem FCB’, lo scorso gennaio il suo entourage aveva programmato un incontro con la dirigenza del Barcellona per programmare il suo futuro lontano dalla Catalogna.

A quanto pare, ai blaugrana sarebbe arrivato un sondaggio preliminare da parte del Galatasaray per il centrocampista bosniaco. Qualora i contatti dovessero andare avanti, sarebbe un trasferimento certamente clamoroso considerata la grandissima rivalità che divide storicamente i due club di Istanbul. Si allontana quasi definitivamente, invece, la possibilità di un ritorno in maglia Juventus.