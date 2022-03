Incredibile dietrofront: “Dybala può restare alla Juventus”

Paulo Dybala sempre al centro delle vicende di casa Juventus dopo il mancato rinnovo e l’addio al termine della stagione al club bianconero

Tiene sempre banco il futuro di Paulo Dybala dopo il divorzio annunciato a fine stagione con la Juventus e il mancato rinnovo con la società bianconera.

Un parametro zero che stuzzica la fantasia di tanti in Europa e in Serie A resta sempre nel mirino dell’estimatore Marotta per l’Inter. La Juve intanto inizia la caccia per il sostituto con Zaniolo e Raspadori al momento in cima alla lista della spesa della dirigenza della Continassa per rinforzare il reparto offensivo di mister Allegri.

Mario Mattioli però lancia la clamorosa indiscrezione su Dybala. Stando al giornalista potrebbe anche esserci un dietrofront da parte della Juventus sul numero dieci argentino: “Occhio a Dybala, può anche rimanere dov’è. Avete visto chi è tornato tra i dirigenti alla Juventus? Calvo, andato via otto anni fa per divergenze con il presidente Agnelli. Se si riappianano questi problemi, ben più gravi, vuoi che non si possa appianare anche quello con Dybala? Tra l’altro, il giocatore non vorrebbe andar via da Torino“, ha sottolineato il giornalista intervenendo a ‘Radio Radio’.

Calciomercato Juventus, la scelta tra Milinkovic e Pogba a centrocampo

Mattioli poi prosegue parlando dei possibili rinforzi per lo scacchiere di Allegri: “In questo momento prenderei Milinkovic-Savic alla Juventus per varie ragioni. In primis, perché Pogba lo vedo un po’ spompato, è altalenante. E, secondo luogo, perché il serbo è nel pieno della sua maturazione calcistica, della sua potenza fisica. Riuscire a portarlo via dalla Lazio credo sia un’operazione che possa rimanere nella storia, convincere Lotito non sarà facile. Tra i due, comunque, prenderei ad occhi chiusi Milinkovic-Savic“.