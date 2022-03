La decisione è appena arrivata, UFFICIALE: messi fuori rosa

Improvviso terremoto con l’esclusione di due calciatori dalla prima squadra: la decisione ufficiale del club è appena arrivata

La decisione è improvvisa e drastica, ma il club – almeno per il momento – non sembra orientato a tornare indietro. Il Fenerbahce ha deciso di mettere fuori rosa Mesut Ozil e Ozan Tufan: una decisione appena arrivata e comunicata ufficialmente dalla società turca.

Con una nota stringata la società ha reso noto la decisione di escludere dalla prima squadra i due calciatori, senza entrare nel dettaglio delle motivazioni di questa decisione. A farlo sono i quotidiani turchi con ‘fanatik’ che racconta che sarebbe stato il tecnico Ismail Kartal a chiedere alla società provvedimenti verso i due calciatori.

Alla base di questa richiesta ci sarebbe stato il comportamento di Ozil e Tufan al termine dell’ultima partita di campionato vinta contro il Konyaspor. Entrambi avrebbero criticato le scelte di formazione dell’allenatore e in risposta sarebbero stati messi fuori squadra.

Fenerbahce, Ozil e Tufan fuori squadra: è UFFICIALE

Nel comunicato non si fa accenno alla durata del provvedimenti e si attendono quindi i prossimi giorni per capire qualcosa in più. La scelta apre inevitabilmente anche scenari di mercato, soprattutto per Mesut Ozil. L’ex Arsenal è stato acquistato nel gennaio 2021 ed ha un contratto fino al 2024 con il Fenerbahce, mentre Tufan è appena rientrato dal prestito al Watford.