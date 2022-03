VIDEO CM.IT | Napoli, infortunio Di Lorenzo: i tempi di recupero

Napoli, un’ora di visita per Di Lorenzo a Villa Stuart dal prof. Mariani: il responso sull’infortunio e i tempi di recupero

Dopo aver dovuto forzatamente rinunciare alla chiamata della Nazionale per infortunio, il terzino destro del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, si è recato in mattinata a Roma, a Villa Stuart, per un consulto con il prof. Mariani.

La visita è durata poco più di un’ora. Il consulto del prof. Mariani ha confermato gli accertamenti in Nazionale. Per il giocatore distorsione di secondo grado al ginocchio destro senza interessamento dei legamenti: previsto un mese circa di stop. Il calciatore si sottoporrà dunque a delle terapie conservative, con il Napoli e Luciano Spalletti che sperano di poterlo avere a disposizione per la partita Napoli-Roma in programma il 18 aprile. Una brutta notizia dunque per gli azzurri che perderanno un elemento chiave della propria rosa in queste settimane che potrebbero rivelarsi decisive per la corsa scudetto.