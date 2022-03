Svolta epocale della Uefa, i club approvano ma ora tremano

Svolta epocale della Uefa che entrerà a pieno regime nel 2025: c’è l’approvazione dei club che ora però tremano

La Uefa è pronta ad approvare una svolta epocale. Come riportato dal ‘New York Times’, il 7 aprile dovrebbe essere approvato il nuovo Fair Play finanziario o meglio il Financial Sustainability Regulations come sarà chiamato il nuovo regolamento.

Si parla di normative che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2022, anche se per un’attuazione completa occorrerà attendere il 2025. Ad anticipare il ‘New York Times’ che spiega come il punto cardine sia il rapporto tra i ricavi e il costo del personale (cartellini, stipendi, commissioni). Quest’ultimo non dovrà superare il 70% dei ricavi, una percentuale alla quale si arriverà nel 2025, mentre nei prossimi anni sarà del 90% per consentire ai club di allinearsi alle nuove regole.

Importante anche il bonus da dieci milioni di dollari che sarà garantito ai club virtuosi, così come il nuovo sistema di sanzioni che avrà una griglia già predefinita che passa dalle sanzioni e arriva fino all’esclusione da una competizione. La riforma è stata approvata anche dai club che ora però dovranno lavorare per rientrare nei parametri.