Salah alla Juventus: il ‘sacrificio’ dopo un anno

Salah è il grande sogno estivo della Juventus: per arrivare all’egiziano fatta la scelta su chi sacrificare

Il grande sogno estivo della Juventus si chiama Momo Salah. Il giocatore del Liverpool, visto in Italia con le maglie di Fiorentina e Roma, ha il contratto in scadenza nel 2023. Se il rinnovo non dovesse arrivare, i ‘Reds’ dovranno certamente cedere il giocatore in estate per evitare di perderlo a costo zero.

La Juventus sogna il grande colpo e la tifoseria, dopo l’addio di Dybala che non rinnoverà il proprio contratto con i bianconeri, si aspetta un innesto all’altezza. Il nodo maggiore relativo all’egiziano riguarda lo stipendio, certamente molto alto e che va a scontrarsi con i piani della dirigenza bianconera, intenzionata ad abbassare il monte ingaggi della squadra.

Sondaggio CM.IT, sacrificio per Salah: scelta fatta

Il nome di Salah alletta però troppo i tifosi bianconeri e a riguardo Calciomercato.it ha deciso di proporre un sondaggio sulla propria pagina Telegram su chi sarebbe l’uomo giusto da sacrificare per arrivare all’attaccante egiziano. Per il 58% dei votanti, la Juventus dovrebbe realizzare una doppia cessione prima di fiondarsi sul giocatore africano. La doppia cessione in questione sarebbe quella relativa a McKennie e Locatelli. Nonostante il giovane centrocampista italiano sia arrivato in bianconero la scorsa estate, buona parte dei tifosi non esiterebbe a sacrificarlo se l’obiettivo è l’ex giocatore di Roma e Fiorentina.

Il 31% dei votanti ha invece scelto Matthijs de Ligt, ritenendolo il giocatore più sacrificabile, nonostante l’olandese sia ormai un punto fermissimo della difesa bianconera. Soltanto il 10% ha invece votato per Federico Chiesa. L’ex Fiorentina, fermo purtroppo per un grave infortunio, ha ricevuto il minor numero di voti, segno che viene ritenuto dai tifosi un elemento fondamentale e imprescindibile per la Juventus del futuro.