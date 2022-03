Paura a Castel Volturno: auto irrompe sui campi del centro sportivo

Uno scenario da film e, invece, è tutto vero

Poco prima delle 15, proprio nei momenti in cui stavano arrivando a Castel Volturno i calciatori per la ripresa degli allenamenti, la serenità di tutti è stata sconvolta da un avvenimento che per fortuna non ha creato problemi ai calciatori né ai lavoratori presenti al ‘Konami Ssc Napoli Training Center’.

Un soggetto (non ancora identificato dalle forze dell’ordine), dopo alcuni segnali di squilibrio, ha divelto il cancello con la sua auto e si è diretto verso i campi, poi è scappato nella pineta adiacente alla struttura in cui si allena il Napoli. Continua la ricerca delle forze dell’ordine che si sono recate sul posto per far luce sui fatti e garantire a tutti la sicurezza. È stata sicuramente una ripresa tormentata per gli uomini di Spalletti.