Nessun dubbio su Mancini: “Dimissioni subito”

Domani la Nazionale Italiana di Roberto Mancini se la vedrà, al ‘Barbera’ di Palermo, contro la Macedonia del Nord per i playoff di qualificazione ai Mondiali

È iniziato il countdown in vista della semifinale playoff valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali, che si disputeranno in Qatar, per la Nazionale Italiana di Roberto Mancini. Avversario, la Macedonia del Nord.

Nel caso in cui l’Italia, campione d’Europa in carica, dovesse superare l’ostacolo rappresentato dalla selezione guidata da Igor Angelovski, se la vedrà con la vincente della sfida tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Turchia di Hakan Calhanoglu. La vincente della finale potrà, così, finalmente, approdare alla fase finale dei Mondiali, che prenderà il via il prossimo 21 novembre e si chiuderanno il 18 dicembre. Un periodo decisamente particolare per la disputa della massima competizione per Nazionali.

Oggi gli azzurri sono arrivati a Palermo, dove domani sera alle 20.45 allo stadio ‘Renzo Barbera’ se la vedranno con la Macedonia. Si aspetta il pubblico delle grandi occasioni per una sfida fondamentale, mentre Mancini dovrà fare a meno, tra gli altri, anche di Giovanni Di Lorenzo, terzino destro del Napoli che si è infortunato nell’ultimo turno del campionato di Serie A contro l’Udinese.

“Dimissioni subito”: Vocalelli non ha dubbi su Mancini

E oggi ci si interroga anche di cosa succederebbe nella malaugurata ipotesi di un mancato approdo ai Mondiali, sarebbe la seconda volta consecutiva dopo quella del 2018, la terza nella storia della nostra selezione. Il giornalista Alessandro Vocalelli, attraverso i microfoni di ‘Radio Radio’, ha espresso il proprio parere sulla questione. “È inutile pensare al fatto se sia il caso di cambiare commissario tecnico in caso di mancata qualificazione ai Mondiali: se l’Italia dovesse essere eliminata, Mancini si dimetterebbe subito“.