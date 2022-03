Italia, Mancini e l’ansia dei Mondiali: “Nessuno vuole tornarci sopra”

Il commissario tecnico Roberto Mancini alla vigilia della semifinale playoff contro Macedonia del Nord

Alla vigilia della semifinale playoff contro Macedonia del Nord, Roberto Mancini si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle curiosità dei giornalisti. Quello di domani per la Nazionale Italiana è un impegno da dentro o fuori, in vista dei Mondiali di Qatar 2022 di fine anno.

Gli Azzurri dovranno necessariamente ottenere una vittoria nel match in programma domani sera al Renzo Barbera di Palermo alle 20.45 per ottenere il pass verso la finalissima, nella quale incontreranno la vincente tra Portogallo e Turchia. Su Calciomercato.it ecco le parole pronunciate dal ct Mancini questo pomeriggio in conferenza stampa.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore: “Non abbiamo avuto tanto tempo, i ragazzi devono recuperare dai viaggi e la fatica, abbiamo provato qualcosa ieri, ma i ragazzi si conoscono bene e sacco cosa devono fare”.