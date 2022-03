Italia-Macedonia del Nord, conferme su Bonucci: le ultime e la probabile formazione

Continua il processo di avvicinamento della Nazionale alla partita con la Macedonia del Nord

Alle 17.30 Mancini e Chiellini hanno preso la parola in conferenza stampa, ostentando serenità come in ogni loro uscita. “Se giochiamo come sappiamo e come abbiamo sempre fatto, la vittoria arriverà. Non servirà niente di straordinario, né la partita della vita”, hanno detto i due azzurri. Che ovviamente non hanno sottovalutato la Macedonia del Nord: “Non è qui per caso, si difendono bene e hanno qualità, ma non dobbiamo avere la frenesia di fare gol”.

Da sciogliere ancora qualche dubbio di formazione, soprattutto in difesa. Al centro Chiellini, che pure ha detto di stare “bene, non avendo sentito fastidi in questo mese”, difficilmente scenderà in campo. Stessa sorte per Bonucci, che non è al top e nell’allenamento di rifinitura ha svolto lavoro differenziato effettuando una corsetta blanda. Entrambi proverebbero a tornare a disposizione per l’eventuale finale. Per domani si giocano la maglia verosimilmente Acerbi e Mancini accanto a Bastoni (e davanti a Donnarumma).

Sulla destra altra incognita, con Di Lorenzo out per infortunio e la convocazione di De Sciglio in extremis. Il ballottaggio è con Florenzi mentre a sinistra Emerson Palmieri va verso la maglia dal 1’. Davanti partirà Immobile, con Insigne e Berardi favoritissimi ai suoi lati. A centrocampo pochi dubbi con Jorginho, Verratti e Barella. Al Barbera il pubblico delle grandi occasioni con 33mila cuori azzurri pronti a battere.