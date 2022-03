Europei, decisione clamorosa: spunta la candidatura shock

Europei, spunta una clamorosa decisione per quanto riguarda le prossime candidature per ospitare il torneo continentale

Dopo l’esperimento dell’Europeo itinerante, dal 2024 si tornerà alla normalità. Ad ospitare la massima rassegna continentale per nazionali sarà la Germania. Il torneo si svolgerà dal 14 giugno al 14 luglio, ma nel frattempo si guarda ancor più verso il futuro e in particolare alle competizioni in programma nel 2028 e nel 2032.

In merito spunta una notizia che ha davvero del clamoroso, soprattutto per quanto sta accadendo attualmente. La Russia infatti ha espresso interesse ad ospitare la manifestazione sia del 2028 che del 2032. Il paese ha infatti espresso interesse a presentare una propria candidatura. Proprio oggi infatti, 23 marzo, scade la data di registrazione di interesse nell’ospitare il torneo del 2028.

Europei, clamoroso: la Russia si candida

Il primo ad annunciare questa decisione è stato il membro del Comitato Esecutivo della RFU, Sergey Anokhin, che ha reso nota all’emittente ‘Match TV’ la scelta di volersi candidare per l’organizzazione dei tornei internazionali: “Il comitato esecutivo ha deciso che avremmo presentato domanda per ospitare il Campionato Europeo 2028 e di Euro 2032”. Una notizia che ha dell’incredibile, ma che è stata confermata anche dal il direttore generale del Rubin, Rustem Saymanov. “La RFU farà domanda per gli Europei 2028 e 2032, questo non è uno scherzo – ha spiegato – La vita continua, siamo aperti e pronti, non dovremmo essere chiusi al confronto con UEFA e FIFA. Abbiamo organizzato tante gare ad alto livello, ammetto che c’è molto tempo, la situazione cambierà, studieremo tutto. Abbiamo chiesto i documenti per studiare tutti i requisiti”.

Tra i paesi candidati ad ospitare Euro 2028 ci sono la Turchia, la candidatura Portogallo-Spagna, quella composta da Bulgaria, Serbia, Grecia e Romania e, la favorita, composta da Gran Bretagna e Irlanda. Tra le nazioni che hanno invece espresso volontà di ospitare Euro 2032 c’è l’Italia. A febbraio, infatti, la FIGC aveva reso noto di aver presentato alla UEFA, con largo anticipo rispetto alla scadenza del 23 marzo, la volontà di concorrere per l’assegnazione del torneo.