La Juventus Women ribalta il Lione: che impresa in Champions

La Juventus Women realizza una grande impresa nella Champions League femminile ai quarti di finale: Girelli e Bonfantini ribaltano il Lione

Se la Juventus maschile continua a deludere le attese in Champions League, lo stesso non si può dire di quella Women. E non solo: le bianconere guidate da mister Joseph Montemurro si sono rese protagoniste stasera di una vera e propria impresa calcistica. La squadra stasera era impegnata nel duro match contro il Lione, valido per l’andata dei quarti di finale della massima competizione europea femminile.

La gara dell’Allianz Stadium si è messa subito in salita, quando all’8′ del primo tempo Catarina Macario ha sbloccato il risultato portando in vantaggio le francesi. Nella seconda metà della ripresa, però, cambia tutto nel giro di poco più di 12 minuto. Prima Cristiana Girelli, al 71esimo, agguanta il pareggio, poi ci pensa Agnese Bonfantini a ribaltarla e stendere l’avversario.

Juventus Women-Lione 2-1: le bianconere vedono la semifinale di Champions

Il gruppo di Montemurro, dunque, vede più vicina la semifinale. Ora le ragazze potranno preparare serenamente la super sfida di campionato contro l’Inter di domenica prossima, in attesa del decisivo match di ritorno col Lione in programma giovedì 31 marzo.