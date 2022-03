CM.IT | Lo Spezia non vuole rinunciare a Zoet: rinnovo in vista

Zoet è approdato allo Spezia due estati fa. L’attuale contratto del portiere olandese scade alla fine di questa stagione

Jeroen Zoet ancora allo Spezia. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, la proprietà statunitense del club ligure non intende rinunciare all’esperto portiere olandese, arrivato nell’estate 2020 e attualmente vice di Provedel.

Lo Spezia è in trattativa avanzata con l’agente del 31enne di Veendam, che vanta 11 presenze con la Nazionale ‘Oranje’, per il rinnovo del contratto fino a giugno 2023 se non addirittura 2024. Ci sono tutti i presupporti per la fumata bianca.