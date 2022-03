CMIT TV | Della Valle: “E’ molto vicino alla Juve”

Nella diretta Twitch della CMIT TV si è parlato anche di Juventus. Ecco le ultime di calciomercato sui bianconeri

E’ stato affrontato anche l’argomento Juventus nella diretta Twitch della CMIT TV. Con noi la collega de ‘La Gazzetta dello Sport’ Fabiana Della Valle, che segue da vicino le vicende dei bianconeri. Da Rudiger a Salah, ecco il suo intervento integrale.

DA DYBALA A POGBA E ZANIOLO – “Juve ora può investire soldi risparmiati per Dybala su Pogba, anche se il ritorno del francese è difficile, oppure su Raspadori. C’è poi anche Jorginho per il centrocampo, davanti invece l’indiato numero uno è Zaniolo che però non ha il contratto in scadenza a giugno e quindi bisognerà andare a trattare con la Roma”.

SALAH – “Sono state prese informazioni. I problemi sono l’ingaggio e il Liverpool, visto che il contratto dell’egiziano scade nel 2023”.

DIFESA – “La Juventus si è già portata avanti: non escludo due arrivi, ma in tal caso bisognerebbe farsi qualche domanda su de Ligt, che però vuole restare. La stessa Juve vuole trattenerlo, ma dipenderà dalle offerte. Per Chiellini si vedrà a fine stagione. La Juve è forte su Rudiger, sono molto vicini a prenderlo. Nella testa poi c’è sempre anche Bremer“.

ESTERNI – “Servirà un rinnovamento. Si è parlato anche di Marcos Alonso. Credo che Pellegrini andrà via in prestito e Alex Sandro verrà ceduto a titolo definitivo”.

KEAN – “Può andare via, ha deluso. Alla Juve sono convinti che possa avere mercato, soprattutto all’estero”.

MORATA – “E’ una questione di cifre. Se l’Atletico abbasserà il prezzo, la Juve ci proverà. I bianconeri vorrebbero chiudere alla metà, se non a meno: 10-15 milioni

RINNOVI – “La situazione di Bernardeschi sembra più simile a quella di Dybala. Lui ha altre offerte che ha cominciato a valutare. Per Cuadrado non c’è interesse ad andare alla rottura, i rapporti con l’agente sono buoni e penso che si troverà una soluzione su un biennale spalmando ingaggio”.