Rottura totale nello spogliatoio: “In condizioni pessime”

Polveriera PSG dopo l’eliminazione in Champions League. Tonfo anche in Ligue: l’indiscrezione proveniente dalla Francia

Sono settimane infuocate in casa Paris Saint-Germain. L’ambiente deve infatti fare i conti con la dura eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid.

Nel weekend è arrivata un’altra brutta figura anche in Ligue 1 con la sconfitta per 3-0 contro il Monaco per Donnarumma e compagni. La vittoria del campionato non è a rischio, ma la posizione di Pochettino è ormai segnata e a fine stagione arriverà l’esonero da parte del club parigino. Nel frattempo, si rincorrono rumors e indiscrezioni anche sui singoli e sulle tante stelle insoddisfatte presenti in rosa. In particolare su Neymar, il giornalista Daniel Riolo ha rivelato a ‘RMC Sport’: “Già non si allena quasi più e arriva in condizioni pessime. Prova sentimenti di ‘vendetta’ nei confronti del club, c’è una rottura totale con la dirigenza e con lo spogliatoio”.

Caso Neymar, dalla Francia: “Non si allena quasi più”

Il giornalista riferisce di una rottura ormai insanabile con la tifoseria parigina: “Ai tifosi non interessano le sue pagliacciate. Sta rovinando il club che dovrebbe firmargli un assegno e lasciarlo andare. Se non lo manderà via il PSG sarà in grande pericolo”. Nel mirino dei tifosi c’è anche la stella brasiliana, che il Paris Saint-Germain ha già blindato con un lunghissimo e ricchissimo contratto fino al 2025. Sono settimane bollenti in casa PSG.