Rimonta scudetto, un rivale ha le idee chiare sulla Juventus

La Juventus è a sette punti dalla vetta della classifica: sulla rimonta scudetto bianconera un avversario ha le idee chiare

Quattro squadre in sette punti. La Serie A si scopre uno dei campionati più combattuti con un equilibrio che a otto giornate dalla fine da tempo non si vedeva.

Guida il Milan con tre punti di vantaggio sul Napoli, sei sull’Inter (con una partita in meno) e sette dalla Juventus. Alla ripresa dopo la pausa per le nazionali ci sarà il big match tra nerazzurri e bianconeri che dirà molto, se non tutto, sulle speranze tricolori di Inzaghi e Allegri.

Proprio sulle possibilità di rimonta della Juventus si è soffermato un calciatore del Napoli, Stanislav Lobotka. In ritiro con la Slovacchia, il centrocampista ha raccontato di quanto sta avvenendo in Serie A e della lotta per il titolo: “La Juventus era partita male, ora però è rientrata. Davanti però giocano molto bene: per me le avversarie più pericolose per il Napoli sono le milanese – il giudizio del calciatore – . Per noi le prossime tre partite sono molto difficile, ma dovremo conquistare il massimo”.

Napoli, Lobotka vede la Juventus lontana: “Milanesi pericolose”

Lobotka quindi sembra escludere la Juve dal discorso scudetto, mentre vede in piena corsa l’Inter del connazionale Skriniar: “Ci incoraggiamo a vicenda e ci scherziamo su” ha affermato. Ora si attende il ritorno in campo della Serie A ad aprile con il Napoli, senza Osimhen, atteso sul difficile campo dell’Atalanta.