MotoGP, calvario per Marquez e nuovo stop: “Ora devo solo aspettare”

La MotoGP trema dopo il nuovo infortunio di Marc Marquez. Il pilota ha accusato un nuovo problema di salute e nelle ultime ore si è esposto a riguardo sui social

Marc Marquez, a prescindere dalle bandiere, dai traguardi e dal puro tifo, ha scritto la storia della MotoGP. Un campione assoluto, lo spagnolo, che ora si riscopre tremendamente umano.

Nelle ultime ore, infatti, c’è grande preoccupazione per il motociclista che deve nuovamente fare i conti con un problema di salute, la diplopia. A spiegare cosa sta accadendo è lui stesso con dei post pubblicati sul suo profilo Twitter: “Mi sembra di vivere un dejavù. Durante il viaggio di ritorno in Spagna, ho iniziato a provare disagio nella mia vista e abbiamo deciso di andare dal dottor Sánchez Dalmau che ha confermato che ho un nuovo episodio di diplopia. Fortunatamente, è meno grave dell’infortunio che ho avuto alla fine dell’anno scorso. Ma ora è il momento di riposarsi e aspettare per vedere come si evolverà il problema. Come sempre, grazie mille a tutti per il vostro supporto!”.

MotoGP, gli scenari per il futuro di Marquez

Una notizia che lascia attoniti e che inevitabilmente pone delle domande in tutti gli appassionati per il futuro di Marquez nella MotoGP. I tempi di guarigione, infatti, sono impronosticabili: sicuramente si partirà con un lungo riposo, ma in alcuni casi si rende necessario anche un intervento chirurgico. Per questo, vista l’evoluzione imponderabile dell’infortunio, c’è chi parla anche di carriera a rischio per il pilota. Uno scenario che ora tutti si augurano di scongiurare.