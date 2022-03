L’ex compagno appoggia Dybala: “C’è solo una spiegazione”

L’addio di Dybala alla Juventus scuote il dibattito, un ex compagno della ‘Joya’ scende in campo al suo fianco

Tra Dybala e la Juventus adesso è davvero finita, come aveva raccontato Calciomercato.it già ieri nell’immediatezza della conclusione del summit tra le parti. Le parole di Arrivabene hanno poi messo la pietra tombale sul rapporto tra l’argentino e i bianconeri.

Una decisione, da parte della società bianconera, che desta qualche perplessità in chi con Dybala ha condiviso lo spogliatoio e conosce le sue doti tecniche. Come nel caso di Blaise Matuidi, che, interpellato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, in una intervista afferma: “Ho sentito della notizia, non ho ancora avuto modo di parlare con lui. E’ un grande giocatore oltre che un grande uomo, sono piuttosto sorpreso. Credo che per la Juventus non sarà facile sostituirlo e trovare un altro del suo livello. Lui ha fatto cose fantastiche in questi anni e i tifosi non lo dimenticheranno mai. Per lui credo invece sarà facile trovare un club in cui continuare a fare bene. L’unica spiegazione per me è che la Juventus abbia deciso di rinnovare la squadra. A questo punto, c’è solo da voltare pagina”.