Italia, ultimo treno per i Mondiali | Verratti: “Non ce lo possiamo permettere”

Marco Verratti si è presentato in conferenza stampa all’antivigilia della sfida contro Macedonia del Nord

Sarà una pausa delle nazionali diversa dal solito quella che ci accompagnerà in queste due settimane. L’Italia di Roberto Mancini, infatti, potrebbe giocarsi due delle partite più importanti degli ultimi anni, che separano la Nazionale Azzurra dal ritorno in un Mondiale di calcio.

Fuori dopo la sconfitta nei playoff incassata contro la Svezia nel 2017, l’Italia stavolta dovrà vedersela con un mini girone da quattro squadre. La semifinale è in programma tra due giorni al Renzo Barbera di Palermo contro Macedonia del Nord. E, solamente in caso di vittoria, la formazione allenata dal commissario tecnico Mancini otterrà il diritto a giocarsi la finale del 29 marzo, contro la vincente dell’altra semifinale Portogallo-Turchia.

Un impegno che lo spogliatoio sta già preparando e che non teme vista la qualità della rosa, come spiegato da Marco Verratti in conferenza stampa: “Serve fiducia e pensare solo alla partita. Giovedì avremo una gara importante, contro una squadra che ha meritato di essere qui a giocarsi l’accesso al Mondiale. Lo abbiamo già fatto all’Europeo, dobbiamo andare lontano con l’entusiasmo e con la voglia”.

Il centrocampista del Psg non ha voluto polemizzare contro la scelta di non stoppare il campionato italiano nell’ultima giornata: “Con la Nazionale siamo sempre riusciti ad andare avanti. Per la Serie A, ma anche per altri campionati, rinviare le partite era molto difficile: si gioca sempre ed è un problema. Anche fossimo stati tutti ancora a giocarci i quarti di Champions, sarebbe stata la stessa situazione”.

Verratti sull’eliminazione del Psg dalla Champions: “Avevamo obiettivi diversi”

Inevitabile la domanda all’azzurro sulla scottante eliminazione dei francesi dagli ottavi di Champions League: “Dispiace, avevamo obiettivi diversi. Ma nessuno ne ha parlato dentro lo spogliatoio, siamo concentrati solo su queste due partite. Tutti vogliamo giocare questo Mondiale, dobbiamo fare di tutto per riuscirci”.

Italia che, per la seconda edizione di fila, rischia di rimanere fuori dai Mondiali in programma in Qatar. E questo Verratti lo sa bene: “Siamo abituati a giocare con questa pressione. Per noi è un momento importante. Non possiamo permetterci di restare fuori dal Mondiale. L’unico modo che conosco per riuscirci è lavorare, dare il massimo e fare tutto il necessario. Anche gli altri faranno la partita della vita, noi dovremo fare lo stesso e alla fine si faranno i conti”.

La squadra di Roberto Mancini, però, ha acquisito parecchio credito dopo il successo dello scorso Europeo: “Ormai ci temono tutti. Al Psg ad esempio ci sono molti portoghesi e lo sanno. Sono sicuro che anche gli altri ci temano per quanto fatto e per ciò che siamo. Credo che abbiamo tante possibilità di passare il turno”.