Calciomercato Juventus, la confessione di Allegri su Dybala

In casa Juventus si vive un momento di grande cambiamento. Dybala lascerà i bianconeri in estate un anno dopo l’addio di Ronaldo. Occhio ad un altro big

I fari sono tutti puntati sulla Juventus che dopo aver iniziato un processo di cambiamento la scorsa estate col ritorno di Allegri e l’addio di Ronaldo, ha proseguito nel porre nuove fondamenta con l’arrivo di Vlahovic a gennaio per poi andare a continuare con il divorzio da Paulo Dybala. L’argentino lascerà a parametro zero i bianconeri per fine contratto ed andrà a caccia quindi di una nuova realtà.

Al contempo la Juventus, rompendo definitivamente col recente passato, dovrà andare a caccia di un erede di livello per il numero 10 argentino, evitando al contempo di perdere ulteriori pedine di livello. Ad analizzare le mosse recenti della Juventus, con particolare riferimento anche a ciò che potrebbe accadere nel prossimo futuro ci ha pensato Tony Damascelli, che a ‘Radio Radio’ ha ammesso: “Allegri confessandosi con un grande personaggio della finanza e del calcio disse che lui non poteva impostare la Juventus su Dybala. Questa gestione sarà ricordata come quella che in una stagione ha perso sia Ronaldo che Dybala ed è la stessa fine potrebbe farla de Ligt che potrebbe essere messo sul mercato in estate“.

Calciomercato Juventus, Damascelli: “De Ligt potrebbe essere messo sul mercato”

Damascelli, che ‘spaventa’ quindi su de Ligt, ha poi proseguito ancora sull’allenatore bianconero: “Ho ascoltato Allegri sulla rimonta della Juventus dire che il 6 gennaio erano a 10 punti dall’Atalanta: sono andato a rivedere la classifica e invece erano solo 3 punti… ci sono anche le calcolatrici disoneste”.

La Juventus, al netto delle prossime mosse di calciomercato, si ritrova impelagata ancora in una corsa per arrivare tra le prime quattro che al momento la vede grande favorita sull’Atalanta e le altre concorrenti. Intanto i bianconeri dovranno presto anche fronteggiare una semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina con i favori del vantaggio accumulato all’andata. In Champions invece il percorso si è interrotto ancora una volta bruscamente agli ottavi di finale.