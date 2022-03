CMIT TV | Dybala-Napoli, l’annuncio in diretta: “L’erede di Insigne gioca nel Sassuolo”

Anche il Napoli è stato accostato a Paulo Dybala dopo il divorzio già annunciato con la Juventus

Sarebbe sicuramente suggestivo un trasferimento di Paulo Dybala al Napoli. Visti gli elevatissimi contorni economici e l’aspra rivalità con la Juventus, difficilmente però la prossima stagione vedremo la ‘Joya’ giocare nel tempio di Diego Armando Maradona in maglia azzurra.

Eppure, sebbene in molti ancora facciano fatica a realizzarlo, Dybala dopo sette anni dirà addio alla Juventus. Un epilogo sorprendente per l’ex calciatore Salvatore Aronica, come spiegato in diretta sulla CMIT TV: “Diciamo che non me l’aspettavo visto che l’ha cresciuto la Juventus. Ma i procuratori la fanno da padrone, le bandiere di una volta non fanno più parte del calcio attuale”.

Sebbene sia stato accostato anche al Napoli, l’ex azzurro fatica a credere che l’argentino possa rimanere in Italia: “L’ho visto agli inizi al Palermo e già le qualità erano indiscusse, poi nel tempo ha mantenuto le promesse. Al Napoli farebbe comodo, ma tra i parametri economici e il monte stipendi ridotto da De Laurentiis, le cifre sono alte e non rientra nei parametri del Napoli. Credo che Dybala andrà all’estero, in Italia si fa fatica ad onorare uno stipendio del genere”.

Calciomercato Napoli, Aronica sicuro: “Berardi o Raspadori dopo Insigne”

Andando sul possibile mercato del Napoli che per la prossima estate andrà alla ricerca di un erede sulla fascia di Lorenzo Insigne, Aronica ha fatto due nomi ben precisi: “Dybala sarebbe l’uomo giusto per sostituire Insigne. Ma visto che non rientra nei parametri economici del Napoli, Raspadori o Berardi potrebbero fare al caso degli azzurri. Poi nel gioco di Spalletti gli esterni sono fondamentali, quindi il Napoli dovrà portare un profilo importantissimo”.

Tornando alla Juventus, invece, l’ex difensore ha spiegato che non sarà semplice individuare un sostituto per l’addio di Paulo Dybala, ma che se potesse scegliere non avrebbe dubbi: “Credo che non bisogna dimenticare che Chiesa ritornerà, ma la Juve farà ancora qualcosa. Andando via Dybala non mi sorprenderei se la Juve andasse su Salah”.