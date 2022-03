La Juventus perde l’attaccante: Allegri trema in vista dell’Inter

Infortunio per l’attaccante della Juventus. Niente Nazionale per il calciatore pronto a far ritorno a Torino

La Juventus è pronto a riabbracciare Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo non prenderà parte alle amichevoli della Nazionale per via di un infortunio all’inguine.

Il sito ‘Kurir.rs’, riporta che il calciatore è alle prese con il recupero da questo problema fisico. L’ex giocatore della Fiorentina non ci sarà dunque contro Ungheria e Danimarca, che si giocheranno il prossimo 24 e 29 marzo.

Le condizioni di Vlahovic verranno chiaramente valutate dalla Juventus, una volta ritornato in Italia in vista del match del prossimo 3 aprile contro l’Inter.

Ma nessun allarmismo: il calciatore – come appreso – farà ritorno a Torino solo a scopo precauzionale. Il suo arrivo è atteso già nelle prossime ore. Come scritto, non si tratta di nulla di preoccupante: chiaramente lo staff medico bianconero è stato in contatto con quello della Serbia. Considerando che la Nazionale sarà chiamata a giocare solamente due amichevoli si è deciso di non correre alcun rischio.