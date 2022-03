Mancini: “I ‘gufi’ ci sono sempre stati. Ecco perché non ho convocato Balotelli”

L’Italia si ritrova oggi a Coverciano per preparare la semifinale playoff Mondiale contro la Macedonia del Nord. Mancini parlerà in conferenza stampa

E’ il Dybala-day ma soprattutto il giorno in cui si ritrova l’Italia a Coverciano per preparare la semifinale playoff Mondiale contro la Macedonia del Nord. Il Ct Mancini parlerà in conferenza stampa a partire delle ore 13.45. Diretta testuale qui su Calciomercato.it.

CONFERENZA STAMPA MANCINI

“Sarà una settimana di passione. Perché non è stata rinviata quest’ultima giornata di Serie A per dare più spazio alla Nazionale? Cosa posso dire… Ora meglio restare concentrati su quello che possiamo fare”.

BALOTELLI – “Ho cercato di portare chi poteva essere più utile. Non abbiamo tanto spazio per poter provare cose nuove, la base è stata quella dei giocatori venuti all’Europeo, tranne Bernardeschi che non stava benissimo. Lasciare a casa un giocatore dispiace sempre, ma la valutazione è stata quella”.

DOPPIO SCENARIO – “Se ho già pensato allo scenario A e a quello B? A quello B (la mancata qualificazione al Mondiale, ndr) pensate voi (ride, ndr)… A quello A ci penso io e di quello parlo. Siamo positivi e pensiamo possa andare tutto bene, di certo saranno due gare semplici. Partiamo da una base solida, dal nostro gioco. Quanto ottenuto non è arrivato per caso. Il nostro obiettivo è andare al Mondiale e vincerlo. I gufi e i gufetti ci sono sempre stati e ci saranno sempre, non credo sia un problema”.

INSIGNE E BARELLA – “Non sono preoccupato dalle loro condizioni, in Nazionale hanno sempre fatto bene, poi chiaramente nel corso della stagione ci sono momenti in cui non sei al cento per cento”.

CHIELLINI – “Vedremo, probabilmente non farà due partite anche se sta abbastanza bene. Il fatto di aver giocato con la Juve è positivo. Ci dirà lui se potrà giocare due gare in cinque giorni”.

MOVIMENTO ITALIANO – “Ci dispiace per l’eliminazione delle italiane in Champions, anche perché andare avanti serve ai ragazzi per fare molta più esperienza”.

DISINTERESSE NAZIONALE – “L’Italia è di interesse quando gioca Mondiale ed Europeo. Queste due partite possono portarci a Qatar22, quindi gli italiani faranno il tifo per noi. Quanto sarà importante avere il Barbera pieno? L’ambiente nello stadio di Palermo è sempre stato entusiasmante, ma quello che voglio è massima concentrazione per questa partita”.

BONUCCI – “Si sta allenando e sta abbastanza bene, ma sarà valutato per la seconda partita. Sicuramente una squadra per vincere deve avere una grande difesa”.

JOAO PEDRO – “Ho scelto lui anche perché può fare la seconda punta oltre che l’esterno d’attacco”.