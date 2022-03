Coronavirus, bollettino 21 marzo: 32.573 nuovi contagi e 119 morti

Coronavirus, il bollettino di lunedì 21 marzo diffuso dal Ministero della Salute: diminuiscono i nuovi casi, tutti i dati

Sono stati diffusi i dati ufficiali da parte del Ministero della Salute in riferimento ai nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore. Sono 32.573 i nuovi contagi da coronavirus nel territorio italiano, mentre i morti salgono a 119 dopo i 93 di ieri.

Per via dei 32.573 nuovi positivi su 218.216 tamponi realizzati, si registra un tasso di positività del 14,9%. Sono 30.870 le persone guarite da Covid-19 nelle ultime 24, mentre in terapia intensiva si liberano altri 4 posti: attualmente sono ricoverati 463 pazienti dopo i 31 ingressi giornalieri. Aumenta il numero dei ricoverati nei reparti ordinari che schizza a 8.728, 298 in unità in più rispetto a ieri.